Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".

"По поручению министра прошу внести проект распоряжения Кабинета министров о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" в повестку дня", - сказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди в ходе заседании правительства в среду.

Распоряжение одобрено с трехдневной доработкой. По словам Панаиотиди, данный пилотный проект будет реализован до конца 2021 года.

Документ разработали Минэкономики совместно с Минфином с целью усиления контроля и борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрфактными сигаретами.

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Вместе с тем экономический журналист Сергей Лямец сообщил в своем Facebook, что мелкие предприниматели, занимающиеся реализацией табачных изделий, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с коллективным обращением не допустить создания единого табачного оператора, поскольку он "убьет тысячи рабочих мест и создаст условия для роста контрабанды".

Когда Зеленский победил на выборах, Антимонопольный комитет начал наступление на позиции "Тедиса". АМК официально признал "Тедис-Украина" монополистом и выявил картельный сговор четырех крупнейших производителей табачных изделий, которые контролируют более 90% рынка Украины: "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти Интернешнл Украина" и "Империал Тобако Юкрейн". 10 октября 2019 года АМКУ наложил на них штраф 6,5 млрд грн. Также факт наличия монополии признали суды.

После этого президент встретился с представителями четырех фабрик и объявил, что его приоритет - борьба с монополизмом на табачном рынке. Табачным компаниям дали короткий срок, чтобы они сами предложили, как побороть монополию. Чтобы выработать решение, создали рабочую группу под патронажем Минэкономики.

Вот после каких событий Минэкономики разработало чудовищный по сути документ, который предлагает наделить компанию "Тедис" правами государственной монополии. Конечно, в документе нет ни слова о "Тедисе". Но, критерии отбора выписаны так, что им соответствует только этот монополист. Монополию не просто сохраняют. "Тедис" вот-вот превратится в Министерство табака.

Лямец сообщил, что в 2019 году все фабрики Украины произвели 51 млрд сигарет, часть которых отправили на экспорт. 80% сигарет выпускают четыре фабрики с мировыми брендами: "Филипп Моррис Украина", "Бритиш Американ Тобакко", "Джей Ти Интернешнл Украина" и "Империал Тобако Юкрейн". Годовой оборот четырех фабрик в 2019 году - 96 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на границе с Беларусью перехватили рекордную партию контрабандных сигарет, а СБУ разоблачила подпольную сигаретную фабрику.