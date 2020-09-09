Нові стандарти найпрестижнішої кінопремії. Американська кіноакадемія змінила правила, за якими стрічки можуть претендувати на Оскара в номінації "Найкращий фільм". Тепер кіно повинно відображати різноманітність своєї аудиторії. А отже, один з головних героїв - або акторів другого плану - має бути темношкірим, азіатом, латиноамериканцем, арабом або належати до іншої етнічної групи.

Третину акторів - повинні становити жінки, представники ЛГБТ-спільноти або люди з інвалідністю. А головна тема стрічки - має стосуватися расових та ґендерних питань, а також проблем громадян з особливими потребами. Нововведення набуде чинності за 4 роки. Щоб дістати шанси на перемогу, фільм має відповідати щонайменше двом із наведених критеріїв.