Як змінились стандарти найпрестижнішої кінопремії світу [ Редактировать ]
Нові стандарти найпрестижнішої кінопремії. Американська кіноакадемія змінила правила, за якими стрічки можуть претендувати на Оскара в номінації "Найкращий фільм". Тепер кіно повинно відображати різноманітність своєї аудиторії. А отже, один з головних героїв - або акторів другого плану - має бути темношкірим, азіатом, латиноамериканцем, арабом або належати до іншої етнічної групи.
Третину акторів - повинні становити жінки, представники ЛГБТ-спільноти або люди з інвалідністю. А головна тема стрічки - має стосуватися расових та ґендерних питань, а також проблем громадян з особливими потребами. Нововведення набуде чинності за 4 роки. Щоб дістати шанси на перемогу, фільм має відповідати щонайменше двом із наведених критеріїв.
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