У Києві спіймали бойовика ІДІЛ [ Редактировать ]
У Києві затримали одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває в розшуку Інтерполу. Чоловіка підозрюють у причетності до організації нападу в стамбульському аеропорту 2016 року.
Іноземець відповідав за відбір і підготовку бойовиків. За підробленими документами він незаконно прибув до України. На Київщині створив злочинне угруповання і протягом двох років координував осередки ІДІЛ за кордоном.
Щодо підозрюваного розпочали процедуру екстрадиції.
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