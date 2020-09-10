У Києві затримали одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває в розшуку Інтерполу. Чоловіка підозрюють у причетності до організації нападу в стамбульському аеропорту 2016 року.

Іноземець відповідав за відбір і підготовку бойовиків. За підробленими документами він незаконно прибув до України. На Київщині створив злочинне угруповання і протягом двох років координував осередки ІДІЛ за кордоном.

Щодо підозрюваного розпочали процедуру екстрадиції.