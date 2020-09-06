Компания Samsung построит крупнейшее в мире фармацевтическое предприятие.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, в планы Samsung входит расширение фармацевтического бизнеса на фоне огромного спроса на лекарственные препараты из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что завод Super Plant площадью около 230 тыс. квадратных метров планируют достроить к 2022 году. Он станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co. Он будет производить препараты для борьбы с COVID-19.

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