Технологии здоровья: Samsung "окунется" в фармацевтическое производство [ Редактировать ]
Компания Samsung построит крупнейшее в мире фармацевтическое предприятие.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Так, в планы Samsung входит расширение фармацевтического бизнеса на фоне огромного спроса на лекарственные препараты из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что завод Super Plant площадью около 230 тыс. квадратных метров планируют достроить к 2022 году. Он станет четвертым в биофармацевтическом подразделении компании Samsung BioLogics Co. Он будет производить препараты для борьбы с COVID-19.
Читайте также, компания Samsung начала дезинфицировать свои смартфоны. Обеззараживание будет проводиться с помощью ультрафиолетового излучения.
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