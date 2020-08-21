У Туреччині відкрився перший завод з виробництва сонячних панелей [ Редактировать ]
У Туреччині відкрився перший у країні завод з виробництва сонячних панелей. Проект вдалося запустити завдяки інвестиціям на суму 400 мільйонів доларів. Його реалізує турецька компанія Kalyon Holding спільно з південнокорейським консорціумом Hanwha Q-Cells.
Президент країни повідомив, що планують налагодити імпорт сонячних панелей на мільйони доларів. Зазначається, що завод вироблятиме панелі для найбільшої сонячної електростанції в Туреччині, а також матиме власний науково-дослідний центр з розвитку технологій сонячної енергії.
За дослідженнями незалежного аналітичного центру Ember, у першій половині 2020 року вітряні турбіни та сонячні панелі виробили рекордні 10% світової електроенергії. Наразі лідирують за об'ємами вітряної та сонячної електрогенерації Європа та Великобританія - відповідно, 21 та 33 відсотка.
Щороку все більше країн запроваджують екологічно чисте виробництво електроенергії. До прикладу, Саудівська Аравія, крупний постачальник нафти, у 2018 році прийняла програму соціально-економічної модернізації Vision 2030: в країні побудують сонячну електростанцію потужністю 200 ГВт, за об'ємом приблизно рівну двом сотням блоків атомної електростанції.
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