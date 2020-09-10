Сянганский университет (Китай) получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

Об этом сообщает "Час дій".

Отмечается, что это первая вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа, одобренная Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР для клинических испытаний на людях.

Исследовательская программа по данной вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана в числе пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки Министерством науки и технологий КНР.

Вакцина разработана Государственной ключевой лабораторией новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сяменьским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.