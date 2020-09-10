В Китае тестируют вакцину-спрей от коронавируса [ Редактировать ]
Сянганский университет (Китай) получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.
Об этом сообщает "Час дій".
Отмечается, что это первая вакцина от COVID-19 в виде спрея для носа, одобренная Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР для клинических испытаний на людях.
Исследовательская программа по данной вакцине получила одобрение и поддержку в материковой части Китая, а также была отобрана в числе пяти технологий вакцинации для дальнейшей оценки Министерством науки и технологий КНР.
Вакцина разработана Государственной ключевой лабораторией новых инфекционных заболеваний при факультете микробиологии Сянганского университета совместно с Сяменьским университетом и пекинской фармацевтической компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.
Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.
по теме
Китай представил две вакцины от коронавируса
Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний
Когда в Украине появится вакцина от коронавируса: ответ Минздрава
Клинические испытания проходят шесть вакцин
В Украине научились лечить COVID-19 - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине научились лечить коронавирус
Кабмин упростил ввоз лекарств от коронавируса
Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса
Передается ли коронавирус через пищу: ученые удивили ответом
Ученые выяснили, передается ли COVID-19 через пищу