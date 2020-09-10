Страны Евросоюза не могут ввести санкции против высокопоставленных белорусских чиновников из-за позиции Кипра. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в высших кругах ЕС.

Кипр требует, чтобы в санкционный список также были включены 7 турецких компаний, ведущих добычу природного газа на спорном участке морского шельфа в Восточном Средиземноморье.

Для решения о санкциях нужна единогласная позиция всех 27 стран-участниц ЕС. По словам источников, соглашения по санкциям против Минска не удастся достигнуть до следующей встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 21 сентября.

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14 августа главы МИД стран ЕС поддержали введение санкций против белорусских чиновников. Дипломаты успели составить список граждан Беларуси, которым запретят въезд в ЕС и заморозят счета. В "черном списке" оказались около 40 человек.

Вместе с тем Германия, Франция и Италия выступили против включения в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко. Немецкие и французские власти считают, что, если в отношении Лукашенко введут санкции, то диалог с официальным Минском полностью прекратится. Вместе с тем на санкциях против Лукашенко настаивают страны Балтии и Польша. В конце августа Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.