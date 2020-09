На 78-м году жизни умер один из основателей регги Тутс Хибберт. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Тутс Хибберт скончался во время пребывания в Университетской больнице, действующей в Кингстоне, но причина смерти не разглашается. Согласно заявлению близких артиста, смерть настигла его в окружении близких людей.

"С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль Тутс Хибберт мирно ушел из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка. Это большая утрата", - сообщили накануне родственники музыканта, оплакивая его смерть.

Тутс Хибберт являлся основателем группы Toots & the Maytals, которая образовалась в начале 1960-х годов и стояла у истоков появления музыкального направления регги. Композиция коллектива Do the Reggae, появившаяся в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю.

В 2005 году группа Toots & the Maytals была удостоена премии "Грэмми" в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. А музыкальный журнал Rolling Stone включил Тутса Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времен". В 2012 году певец был удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки - его хиты слышал каждый.

Незадолго до кончины артиста группа выпустила альбом под названием Got To Be Tough, он стал первым сборником за девять лет.

