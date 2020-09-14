Європейський Союз не визнає результатів так званих "виборів" у тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у заяві представника ЄС із питань зовнішніх справ і політики безпеки Європи. Регіональні та місцеві вибори відбулися "за порєбріком" 13 вересня, а так звані "губернаторські" провели в окупованому Севастополі. У ЄС наголосили: будь-хто, кого обрали на організованому Росією голосуванні, не буде визнаний представником півострова. Оскільки, анексія українського Криму незаконна.