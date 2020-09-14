Ще дві лабораторії підтвердили отруєння Навального "Новачком". Наявність слідів нервово-паралітичної речовини в аналізах російського опозиціонера виявили експерти Франції та Швеції. Про це йдеться в заяві офіційного представника уряду Німеччини - Штеффена Зайберта. Після результатів від незалежних лабораторій, Берлін укотре закликав Росію з'ясувати ситуацію. Нагадаю, Олексій Навальний прийшов до тями минулого тижня в клініці "Шаріте".

У комі політик перебував із 20 серпня. Також зазначу, що за результатами голосування, на місцевих виборах у Росії напередодні партія "Єдіная Расія" втратила більшість у міській думі Новосибірська і зазнала значних втрат у Томську. Аналітики схиляються до думки, що такого результату опозиції вдалося досягти завдяки системі розумного голосування, яку промотував штаб Олексія Навального.