Дональд Трамп вилетів до охопленої пожежами Каліфорнії. Ситуація така серйозна, що місцевій владі годі впоратися. Що відбувається там і в сусідніх штатах і чому вогонь ніяк не вдається загасити, знає Дмитро Анопченко.

Сотні гектарів лісу, засипані попелом; величезні вантажівки, вигорілі вщент; будинки, від яких мало що залишилося. Ця картинка нагадує кадри з фільмів про апокаліпсис - але вона реальна, люди жили тут ще кілька днів тому. Усе винищив вогонь, перед яким навіть у ХХІ столітті Америка виявилася безсилою.

А там, куди пожежі ще не дісталися, майже неможливо дихати такий стоїть чад. Перед тим як виїхати, місцеві жителі "скинулися" грошима, заплативши двом найбільш відчайдушним чоловікам, які погодилися лишитися і охороняти вцілілі будинки.

Я ні в кого не хочу стріляти, але… всяке може бути. Може хтось спробує скористатися ситуацією і чинити безчесно… Для цього ми тут.

Евакуація була обов'язковою і сусіди цього чоловіка тепер у тимчасових таборах, один із яких за іронією долі у містечку Paradise, яке майже вщент вигоріло два роки тому. Люди й досі зберігають у телефонах кадри того, як палали їхні маєтки. Тому як ніхто розуміють, що відчувають евакуйовані - і по черзі готують нехитрий обід для нових постраждалих.

Я сама колись у пожежі ледь вижила - тому просто зобов'язана допомогти іншим.

Але є і ті, кому не допомогти: жертв уже понад три десятки. І третина з них ось із цього містечка, каліфорнійського Беррі Крік, яке начебто було не на шляху вогню і люди вирішили залишитися вдома, ну, а потім вітер різко змінився і вони задихнулися димом, такий густий він був і гарячий.

Автотраси зараз наче в тумані видимість мінімальна, але це чад від пожеж, його розносить на сотні кілометрів. Така ж ситуація зараз у великих містах в Орегоні і Каліфорнії, у жителів яких постійне відчуття того, що немає чим дихати. Збитки - мільярдні, і від Дональда Трампа, очікують, що держава покриє хоча б частину з них, а президент перед виборами розщедриться на виплати і компенсації.