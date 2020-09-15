Французская компания Citroën выпустила электрический мини-автомобиль Citroën Ami, которым могут управлять лица в возрасте от 14 лет и без полноценных водительских прав.

Об этом сообщает cfts.org.ua.

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Отмечается, что электромобиль имеет характеристики, которые, вероятно, привлекут внимание технически подкованных подростков. Он уже продается вместе с игровыми консолями и смартфонами в крупных французских магазинах бытовой электроники.

Автомобиль длиной 2,4 м и шириной 1,4 м имеет максимальную скорость 45 км/час и пробег без дозаправки 75 км.

Когда Citroën планировал выпуск данного электромобиля, его сравнили со стиральной машинкой, пояснив, что и стоить он будет недорого - 6 900 евро, а купить его можно будет в сетевых супермаркетах бытовой техники FNAC и Darty или онлайн.

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