Можно управлять без прав: во Франции выпустили необычный автомобиль (фото) [ Редактировать ]
Французская компания Citroën выпустила электрический мини-автомобиль Citroën Ami, которым могут управлять лица в возрасте от 14 лет и без полноценных водительских прав.
Об этом сообщает cfts.org.ua.
Отмечается, что электромобиль имеет характеристики, которые, вероятно, привлекут внимание технически подкованных подростков. Он уже продается вместе с игровыми консолями и смартфонами в крупных французских магазинах бытовой электроники.
Автомобиль длиной 2,4 м и шириной 1,4 м имеет максимальную скорость 45 км/час и пробег без дозаправки 75 км.
Когда Citroën планировал выпуск данного электромобиля, его сравнили со стиральной машинкой, пояснив, что и стоить он будет недорого - 6 900 евро, а купить его можно будет в сетевых супермаркетах бытовой техники FNAC и Darty или онлайн.
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