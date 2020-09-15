Ученые выявили уникальное свойство куркумы [ Редактировать ]
Проведя экспериментальное лечение упакованным в наночастицы куркумином, ученые из Техасского университета в Галвестоне засвидетельствовали эффективность ее в устранении глазных воспалений собак, при этом они не отметили никаких осложнений, передает newsyou.info.
Сейчас исследователи занимаются адаптацией терапии для человека, чтобы лечить катаракту и увеит – заболевания, которые постепенно могут привести к слепоте.
Увеит - это воспаление сосудистой оболочки глаз, иногда вызывающее болезненные ощущения и постепенно снижающее зрение и приводящее к слепоте. Заболевание может поражать как людей, так и животных.
Терапия может потенциально использоваться для лечения катаракты и увеита у людей и наши результаты помогут ускорить разработку препаратов для человека. Ключевым преимуществом нового метода терапии, как подчеркнули ученые, станет отсутствие побочных действий.
Ранее сообщалось, что ученые выяснили, какой "вредный" витамин "убивает" почки.
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