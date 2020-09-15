Михаил Ефремов нанял чемпиона мира защищать его в суде (видео) [ Редактировать ]
Представлять интересы актера Михаила Ефремова во время апелляции на его приговор будет адвокат Роман Филиппов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Роман Филиппов работает в компании Russian Lawyers Company и имеет статус адвоката с 2014 года. Его специализация - гражданское и уголовное право. Кроме того, Филиппов оказался чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.
Напомним, что ранее интересы Михаила Ефремова представлял адвокат Эльман Пашаев. После вынесения приговора (8 лет колонии общего режима - ред.) Ефремов отказался от его услуг и заявил, что Пашаев "подставил" его своими действиями. Позже российский Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката за его действия и высказывания на процессе Ефремова.
Напомним, что вечером 8 июня 2020 года в Москве автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.
В крови Ефремова после ДТП обнаружили высокое содержание алкоголя и следы психоактивных веществ.
— Вы выпили?— RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020
— Да…
Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT
Актер сначала признал свою вину, но потом отказался, заявив, что ничего не помнит. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил его к 8 годам колонии общего режима.
Ранее "Подробности" писали о том, как сокамерники в СИЗО встретили в известного актера.
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В камере Ефремова есть холодильник и телевизор. Михаил получил уже около 100 писем от самых разных людей, а ежедневно к нему приходят 8-10 человек, которые пытаются что-то ему передать