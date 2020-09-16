Поблизу Хмельницького у ДТП постраждали люди [ Редактировать ]
Масштабна ДТП неподалік Хмельницького. Постраждали понад десятеро людей. Аварія сталася напередодні на трасі "Житомир-Чернівці" - там зіткнулися легковик та рейсовий автобус з пасажирами.
Водія автівки та сімох пасажирів автобуса доправили до лікарні. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.
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