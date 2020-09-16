Понад 21 мільйон людей в усьому світі подолали коронавірус. За минулу добу приріст хворих - майже 280 тисяч. Усього від початку пандемії коронавірус підчепили більш як 29 мільйонів 700 осіб. Серед лідерів - Індія, США та Бразилія.

Як країни запобігають поширенню інфекції, дивіться в нашому огляді.

Ізраїль побив свій рекорд з поширення коронавірусу. За минулу добру - понад п'ять з половиною тисяч нових випадків зараження. Водночас напередодні в країні провели і рекордну кількість тестувань - понад 55 тисяч. З огляду на стрімкий приріст інфікованих, уряд розпорядився від завтра закрити школи та садочки. А з п'ятниці країна на три тижні повертається до режиму суворого карантину - з забороною йти від дому далі, ніж на півкілометра, за винятком поїздок на роботу. На ці вихідні в Ізраїлі припадає свято Нового року Рош а-Шана.

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Точковий локдаун з п'ятниці вводить влада Мадрида - це один із лідерів за кількістю заражень в Іспанії. Приблизно третина активних випадків припадає саме на цей регіон. Найбільше хворіють жителі з бідних та густонаселених районів на півдні міста. Іспанія - на початку світової пандемії - однією з перших у Європі прийняла удар коронавірусу, який практично виснажив медичну систему країни. З понеділка влада Мадрида також впроваджує швидке тестування, що допоможе відстежити поширення інфекції та запобігти розростанню епідемії.

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Невтішні рекорди ставить Бразилія. Напередодні від COVID-19 померло понад 1100 людей. Це втричі більше, ніж днем раніше. Також подвоївся добовий приріст інфікованих - понад 36 з половиною тисяч нових випадків. Бразилія на третьому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Найстрімкіше вірус поширюється у густонаселеному штаті Сан-Паулу. Там майже мільйон заражень.

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У М'янмі футбольне поле перетворюють на польовий шпиталь. Роботи ведуть у найбільшому місті країни Янгоні. Тут прийматимуть заражених коронавірусом, з огляду на поширення інфекції. Ще з початком епідемії у березні три міські лікарні міста переобладнали під інфекційні. Новий заклад зможе прийняти понад чотириста пацієнтів. З минулого тижня влада видала розпорядження для мешканців залишатися вдома та обмежила роботу транспорту.