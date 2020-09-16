Рэпер Серега во время запоев избивал свою гражданскую экс-жену Полину Ололо. Об этом девушка рассказала в одной из программ.

"В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку. Избивал меня. Меня никто не выпускал. Две недели я была дома - две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались", - призналась она.

Стоит отметить, что у пары есть двое детей, которые на данный момент проживают с отцом. Кроме того, сейчас идут судебных разбирательства, так как Серега запрещает экс-супруге видеть сыновей.

Ранее мы писали о том, что Джонни Деппа избивала бывшая жена.