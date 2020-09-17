Робот-андроїд поліпшує настрій пацієнтам індійських лікарень [ Редактировать ]
В одній з індійських лікарень андроїд розважає пацієнтів з коронавірусом. Робота звати "Мітра", що в перекладі з хінді означає "друг". Він обладнаний екраном і веб-камерою. Завдяки йому хворі можуть поспілкуватися зі своїми родичами через відеозв'язок. Або й з лікарями, щоб не заразити їх.
Медики кажуть: Мітра неабияк поліпшує настрій пацієнтам.
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