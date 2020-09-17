Освітяни Миколаївщини просять 20 мільйонів на протиепідемічні заходи [ Редактировать ]
На Миколаївщини освітяни просять у міськради понад 20 мільйонів гривень на протиепідемічні заходи. Під час навчального року запаси суттєво вичерпуються, тож учителі бояться, що засобів захисту не вистачить.
Це - звичайна Миколаївська школа. 70 працівників та понад 700 дітей тут щотижня використовують майже чотири літри антисептика. А ще активно миють руки рідким милом і витирають паперовими рушниками. Нинішніх запасів вистачить до листопада, - прогнозує керівництво закладу.
Маргарита Даницька, вчителька початкових класів:
Коли забруднились ручки на уроці - вони мають помити їх з милом. А коли ми заходимо до класу, то користуємося антисептиками.
Одноразова маска наразі - обов'язковий атрибут для освітянина. За заявленими нормами, 15 штук на тиждень на кожного співробітника. А в масштабах всього Миколаєва - а це 150 дошкільних та навчальних закладів, - сотні тисяч масок.
Ніна Колечко, директорка школи:
Масками мы пользуемся постоянно. А вот нам сейчас потребуются щитки, если перейдем в оранжевую зону, у каждого работника должен быть щиток.
Потреб, пов'язаних з епідемією коронавірусу, в освітян з'явилося чимало. Держпродспоживслужба постійно влаштовує перевірки щодо дотримання усіх вимог. Зокрема: встановлення диспенсерів, електросушарок, бойлерів. А в деяких закладах ще й доведеться провести додаткові сантехнічні роботи.
Наталія Рябенкова, в.о. начальника управління ММУ ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області:
У багатьох школах загруженість дітей велика. З розрахунку на кількість умивальників, яких повинна бути, щоб діти без черг помили руки, в школах проекти ще з радянських часів. Цих умивальників недостатньо.
Для роботи миколаївських шкіл в умовах коронавірусу вже витратили більше як 4 мільйони гривень. Приміром, аби перед початком навчального року закупити дезінфікуючі засоби, використали кошти, зекономлені на харчуванні під час карантину.
Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міської ради:
Управлінням освіти зроблені були підрахунки, що нам необхідно відповідно до постанови придбати для закладів загальної і середньої освіти. Таким чином, у нас з'явилася потреба до кінця цього бюджетного року у 21 млн.
Первинних запасів мало б вистачити до грудня. Але деяким школам вже доводиться суттєво економити.
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