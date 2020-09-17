Серед країн-лідерів, де вирує пандемія - Індія, Бразилія та США. Напередодні Дональд Трамп заявив, що із жовтня усіх американців вакцинуватимуть від COVID-19.

Президент Сполучених Штатів підкреслив, що понад 100 мільйонів доз сироватки проти коронавірусу можуть бути поширені у країні до кінця року, на місяць раніше, ніж прогнозував вищий урядовий чиновник у галузі охорони здоров'я Роберт Редфілд.

Дональд Трамп, президент США: