В Киеве вспыхнул жилой дом, есть жертвы [ Редактировать ]
Фото: спасатели / atr.ua
В пятницу, 19 сентября, ночью в Киеве на улице Закревского,71 (район Троещина) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавший. Об этом сообщает "Информатор".
Загорелась квартира на 4 этаже. В результате один человек погиб и еще один пострадал.
На месте работает четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.
Ранее под Львовом на военном полигоне нашли труп курсанта.
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