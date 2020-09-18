Хасидів на кордоні із Білоруссю охоронятимуть посиленно [ Редактировать ]
Прикордонники охороняють ділянку українсько-білоруського кордону у посиленому режимі. У нейтральній зоні поблизу КП "Нові Яриловичі" й досі залишається близько тисячі паломників-хасидів.
Сьогодні вони б мали святкувати Новий рік Рош-га-Шана в Умані. Натомість їх не пропускають через карантинні обмеження. Через напружену ситуацію автівки зараз перенаправляють на інший пункт пропуску на Житомирщині.
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