Сьогодні вони б мали святкувати Новий рік Рош-га-Шана в Умані

Прикордонники охороняють ділянку українсько-білоруського кордону у посиленому режимі. У нейтральній зоні поблизу КП "Нові Яриловичі" й досі залишається близько тисячі паломників-хасидів.

Сьогодні вони б мали святкувати Новий рік Рош-га-Шана в Умані. Натомість їх не пропускають через карантинні обмеження. Через напружену ситуацію автівки зараз перенаправляють на інший пункт пропуску на Житомирщині.