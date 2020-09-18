Румунія отримала від США новітній зенітно-ракетний комплекс Patriot [ Редактировать ]
Румунія отримала від Сполучених Штатів перший зенітно-ракетний комплекс Patriot нової конфігурації - це перша з семи установок класу "земля-повітря", які Бухарест має отримати за контрактом із Вашингтоном. Загальна вартість поставок - майже 4 мільярди доларів. Решту комплексів доправлять у наступні чотири роки.
Румунія - 17 країна НАТО, що має в активі ЗРК Patriot. За словами прем'єра Людовіка Орбана, завдяки новітньому озброєнню Румунія буде значно краще захищена від зовнішніх загроз.
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