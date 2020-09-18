Гороскоп на выходные 19-20 сентября [ Редактировать ]
Выходные точно запомнятся надолго многим знакам зодиака. Одним предстоят новые знакомства, других ждет сложный выбор.
Овен
Выходные созданы для общения и для расширения связей. Вы легко найдете себе товарищей и станете душой компании. Делитесь своими мнениями и новыми идеями, есть вероятность найти союзников.
Телец
Самое время для реализации творческих проектов. Работу отложите до понедельника и посвятите время любимому делу, хобби или путешествиям. Не останавливайтесь на достигнутом, планируйте новые дела.
Близнецы
В эти дни интуиция вас не подведет, поэтому удастся принять верное решение. В разговорах с друзьями или знакомыми будьте тактичны. В семье отношения могут испортиться, но не стоит принимать поспешных решений.
Рак
На вас могут свалиться проблемы, которые заставят уединиться и спрятаться от окружающего мира. Звезды советуют найти в себе силы и решить все текущие вопросы. Уверенности сможет придать разговор с родными.
Лев
Дни поставят представителей знаков перед выбором. Сейчас самое время принять важное решение, ведь тянуть больше нельзя. Если в чем-то сомневаетесь, то спросите совета у родственников или у близких по духу людей.
Дева
Вам нужно сосредоточиться на постановке целей. Направьте потенциал на реализацию планов. Хорошо бы заняться решением вопросов недвижимости. В выходные обратите внимание на здоровье, займитесь собой.
Весы
В эти дни вам придется решать некоторые деловые вопросы. Пользуйтесь моментом, ведь именно сейчас можно наладить деловые контакты. Вечера проведите в кругу семьи или с любимым человеком.
Скорпион
У Скорпионов может возникнуть какой-либо конфликт. И вы будете одним из его главных участников. Звезды говорят, постарайтесь сдержать эмоции и язвительные замечания. Также сейчас не совсем благоприятное время для крупных покупок и сделок.
Стрелец
Судьба решит проверить вас на стойкость, в том числе, сможете ли вы устоять перед соблазном. В связи с этим вам необходимо сделать выбор.
Козерог
Вы сможете полностью раскрыть внутренний потенциал, поскольку в вас проснутся новые жизненные силы. Покупки, которые вы совершите, будут долго служить и радовать. Звезды намекают, что есть большая вероятность приятного знакомства.
Водолей
Все силы и энергия будут сконцентрированы в выходные. День принесет творческий подъем, поэтому вы сможете воплотить все задумки. Благоприятное время, чтобы заняться финансовыми вопросами.
Рыбы
Рыбам придется проявлять гибкость и подстраиваться под любую ситуацию. События будут меняться, но вряд ли в лучшую сторону. Особенно остро вопросы будут стоять в семейном кругу.
Напомним, трех знаков зодиака совсем скоро ждут "шальные" деньги.
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