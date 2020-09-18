Мужчина едва не сжег себя заживо в знак протеста [ Редактировать ]
В пятницу, 18 сентября, Белоруси, в городи Смолевичи, мужчина поджог себя в знак протеста против зверских действий силовых структур.
Сейчас он находится в реанимации с 90% ожогов на теле.
Ранее мы писали о том, как мужчина заживо сжег бывшую жену на глазах у прохожих.
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