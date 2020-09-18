"Де наша Маша?": у Білорусі пройшов жіночий марш протесту проти політичних репресій

На протестну ходу вийшли понад 10 тисяч жінок. Вони скандували "Де наша Маша?" - натякаючи на одну з лідерок опозиції Марію Колесникову, яку після невдалої спроби депортації, нині тримають у СІЗО