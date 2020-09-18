В п'ятницю, 18 вересня, на телеканалі "Інтер" в ефірі політичного ток-шоу "Мир і/чи війна" економічний експерт Тетяна Острікова прокоментувала податкові новації для бізнесу у 2021 році.

"Ви знаєте, яка основна різниця ведення бізнесу в Бельгії та Україні? Тому що в Україні підприємці знають, що під ялинку їм завжди підкинуть "податковий сюрприз" і збільшення податкового навантаження. Так трапилось і в цьому році. Адже, окрім бюджету на цей стіл потрібно ще викласти зміни в податковий кодекс, який уряд подав в купі з бюджетом. Якщо подивитись на ці зміни, то... перевірки відновлюються, податки зростають, індексуються і акцизний податок (це те, що всі ми платимо, коли купуємо алкоголь, тютюн, бензин). Це все зростає", - підкреслила експерт.

За її словами, "зростає екологічний податок, через мінімальну зарплату зростає єдиний податок для ФОПів, зростає єдиний соціальний внесок". "Тобто, нам з вами все одно, чи виросте ставка, але врешті-решт ми з вами в наступному році заплатимо більше", - заявила Острікова.

"Подробиці" писали про те, що у Раді представили держбюджет на 2021 рік.