"Кредитори заборонили Україні знижувати податки"- Ігор Палиця [ Редактировать ]
В Україні один із найвищих рівнів податків у світі, тому що цього вимагають від нас міжнародні кредитори й "партнери". Про це під час Відкритого форуму прихильників партії "ЗА МАЙБУТНЄ" в Краматорську заявив лідер партії, народний депутат Ігор Палиця.
"ВВП країни в нас 150 мільярдів доларів за 2019 рік. А податкове навантаження – 42%. Тобто, 42% з ВВП – податки. Для прикладу, в США – це 25%. А в Китаї, найбільш швидко зростаючій економіці світу, – 11%. Це дає можливість бізнесу бути конкурентоспроможним. Ми ж не знижуємо податки, бо нам це заборонено. Нам МВФ і Міжнародний банк заборонили це. Бо якщо ми знизимо податки, то станемо конкурентоспроможними. Ми будемо експортувати продукцію, станемо учасниками світових ринків. А для чого це нашим міжнародним "друзям", якщо вони втратять можливість самі продавати на світових ринках і продавати нам свою продукцію?" – стверджує нардеп.
Він впевнений, що навіть ситуація у сільському господарстві свідчить про диктат міжнародних кредиторів України.
"У нас сьогодні овочі і фрукти продаються імпортні, а не свої. Тому що в Європі сільське господарство дотується, а в нас – убивається… Вони нас колонізували й продовжують це робити", – вважає Ігор Палиця.
по теме
Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон
Минздрав обнародовал список стран "красной" и зеленой зон
На Полтавщине злоумышленники сожгли храм (фото)
В Полтавской области сгорел храм
З 1 вересня медикам підвищать зарплату - Марченко
В п'ятницю, 18 вересня, міністр фінансів Сергій Марченко під час нового соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР і/чи ВІЙНА" заявив про підвищення заробітних плат медиків
Депутату Юрченко сообщили о подозрении
В четверг, 17 сентября, народному депутату Александру Юрченко сообщили о подозрении
Юрченко исключили из фракции "Слуга народа"
Народного депутата исключили из фракции "Слуга народа"