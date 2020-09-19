Скасування місцевих виборів на Донбасі - незаконне. Про це заявив народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.

Політик наголосив, що на цих територіях відбулися два тури президентських виборів, потім - парламентські. Але саме зараз, коли ситуація на Донбасі більш стабільна, ніж рік тому, влада пішла на порушення Конституції та позбавила людей права голосу.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":