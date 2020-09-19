Позбавили українців права голосу: голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук прокоментував скасування місцевих виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Скасування місцевих виборів на Донбасі - незаконне. Про це заявив народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук.
Політик наголосив, що на цих територіях відбулися два тури президентських виборів, потім - парламентські. Але саме зараз, коли ситуація на Донбасі більш стабільна, ніж рік тому, влада пішла на порушення Конституції та позбавила людей права голосу.
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Безусловно, это крайне негативное и преступное решение и мы всеми доступными методами боремся с тем, что лишены сегодня конституционного права на выборы 500 тысяч граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской областей. Лишены умышленно, по надуманным мотивам, якобы на основании докладных, которые были подписаны руководителями гражданско-военных администраций Луганской и Донецкой областей - что на этой территории, на территории 18 ОТГ, выборы проводить нельзя.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" закликає забезпечити конституційні права виборців на Донбасі
Влітку Верховна Рада вирішила скасувати вибори у Донецькій та Луганській областях навіть на підконтрольній частині
Подолання корупції та соціальна підтримка населення: Юрій Бойко оприлюднив у Запоріжжі передвиборчу програму партії "Опозиційна платформа - За життя"
Вчителі, аграрії, бізнесмени, промисловці, громадські діячі - самі ці люди представляють запорізькій обласний осередок партії "Опозиційна платформа - За життя"
В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають переглянути урядовий проект бюджету на 2021 рік
Опозиціонери вимагають повністю переглянути урядовий проект бюджету. Фактично - змінити більшість показників
Очередной тупик в переговорах по Донбассу - показатель непоследовательности власти и ее страха перед радикалами - Юрий Бойко
Оппозиционный политик подчеркнул, что сейчас в переговорах Трехсторонней контактной группы наметился опасный тупик и под угрозой оказалась устойчивость перемирия
Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с угрозами в адрес религиозных организаций, осуществляющих законную деятельность на территории Украины