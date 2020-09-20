Тихановская не видит себя президентом Беларусии [ Редактировать ]
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента. Об этом она заявила в интервью РБК.
Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую.
Она напомнила, что основной пункт ее предвыборной программы - "честные, прозрачные и открытые" повторные выборы.
Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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