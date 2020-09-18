США запретили WeChat и TikTok с 20 сентября [ Редактировать ]
Министерство торговли США запретило с 20 сентября распространять китайские приложения WeChat и TikTok на территории страны. Также в Соединенных Штатах будут запрещены платежи внутри WeChat.
Financial Times пишет, что те американцы, которые уже установили WeChat и TikTok, смогут использовать их, однако из-за отсутствия обновлений стабильность работы со временем упадет. Разработчиком мессенджера WeChat является китайская компаниям Tencent, а социальной сети TikTok - ByteDance.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok. Американская компания должна купить китайское приложение до 15 сентября, иначе TikTok будет запрещен в США. Трамп обосновывал запрет угрозой национальной безопасности США.
TikTok появился в 2018 году и на данный момент является самым популярным приложением в мире. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.
В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.
Ранее сообщалось, что Instagram запустил аналог TikTok под названием Reels, а YouTube - аналогичное приложение Shorts для 15-секундных видео, снятых на мобильные телефоны.
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