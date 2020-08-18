Oracle поборется с Microsoft за TikTok [ Редактировать ]
Американская корпорация Oracle вступила в борьбу за мобильное приложение TikTok, сообщает Financial Times. Руководство Oracle уже провело предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей соцсетью, о выкупе бизнеса в США, Австралии и Новой Зеландии.
Oracle стала уже третьей американской корпорацией, изъявившей желание приобрести TikTok. Первой о своем интересе сообщила Microsoft Билла Гейтса. Чуть позднее в борьбу вступил Twitter, но аналитики сомневаются, что компания "потянет" такое поглощение. Точная стоимость китайской соцсети неизвестна, но ранее сообщалось, что Microsoft намерена заплатить $10-30 млрд.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум владельцам TikTok. Американская компания должна купить китайское приложение до 15 сентября, иначе TikTok будет запрещен в США.
TikTok появился в 2018 году и на данный момент является самым популярным приложением в мире. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.
В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.
Ранее сообщалось, что Instagram запустил аналог TikTok под названием Reels, а Forbes опубликовал рейтинг звезд TikTok с самыми высокими доходами.
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