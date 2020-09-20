Діяти разом! Українські та американські спецпризначенці провели масштабні навчання на Вінниччині. Для цього в Україну спеціально доставили унікальні військові літаки.

Як проходили тренування і які маневри відпрацьовували? Підняти край завіси секретності та зняти ексклюзивні кадри з бортів залізних пташок під час операцій вдалось Ірині Баглай та Володимиру Дєдову.

Уперше ваговики військової авіації Сполучених Штатів "Локхід" МС-130 та десантні конвертоплани "Оспрі" приземляються на українському аеродромі.

На борту - тактична група спецпризначенців Військово-повітряних сил США. Це приземлення зчиняє галас у міжнародному інформаційному полі ще до початку українсько-американських навчань "Fiction Urchin".

Навчання стартують, повна готовність. Уперше на борту "Геркулеса" - ССО України та США. Офіційна назва навчань - "Об'єднані зусилля-2020". Головна мета - союзники діють як одна команда, щоб відбити атаку ворога. Побачити на власні очі всю операцію, так би мовити, з самого краю рампи "Геркулеса" - рідкісна вдача, і в цьому пощастило нашій знімальній групі.

Зараз літак МС 130 продовжує маневрувати, і це дуже відчутно, втриматись на ногах не тримаючись дуже складно, але не для спецпризначенців, вони кажуть - за гарної погоди таке десантування - це нескладно, навіть задоволення викликає, але сьогодні дуже сильний вітер і хмари. При цьому їм треба залишатися поблизу.

Майор Сил спеціальних операцій ВПС США, парашутист:

У майбутньому ці навички використовуватимуть у різних сферах, зокрема гуманітарній, та подальшій роботі спецпризначенців, під час антитерористичних операцій.

Справжні американські гірки - відчуття загострюються, коли горизонт стає вертикально. Такий собі атракціон не для слабких нервів і шлунку дозволений і для нас, адже всіх заходів безпеки дотримано.

Зліт і посадка на непідготовлених смугах, маневрування й дозаправлення конвертопланів - широкі можливості основного літака країн НАТО "Геркулеса".

Майор, командир літака MC-130:

Організація таких маневрів триває кілька років - від двох до чотирьох-п'яти. Ці літаки можливо дозаправляти в повітрі. І ми фактично можемо літати на них необмежену кількість часу. Ми це регулярно робимо в Європі, над Чорним морем та в інших місцях.

І там, де цивільна людина втрачає рівновагу, підготовлені військові й не помічають коливань літака. Рухи відточені до досконалості, жодної метушні - за вміннями важко відрізнити наших спецпризначенців від американців.

На борту немає перекладачів, але військові легко знаходять спільну мову. Бо більше за слова говорить підготовка й бойовий досвід підрозділів обох країн.

Майор Сил спеціальних операцій ВПС США, парашутист:

По всьому світу ми говоримо однією мовою. Як солдати, ми стикаємося з однаковими труднощами та викликами. Я хочу відзначити роботу наших українських партнерів.

Для українських спецпризначенців це абсолютно новий досвід. Утім, американські партнери не стримують щирих схвальних оцінок уже після десантування.

Майор Сил спеціальних операцій ВПС США, парашутист:

Українські солдати, напевно, одні з найкращих, із ким мені доводилося працювати у світі. Дуже досвідчені, завдяки військовим діям на Сході мають великий бойовий досвід.

Наступний етап - парашутне десантування з конвертопланів CV22 "Оспрі".

Одним із перших з української сторони десантування з парашутними системами типу "крило" з борту "Оспрі" здійснює новопризначений командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган.

Григорій Галаган, командувач ССО України:

Він саме для сил спеціальних операцій. Він бистро літає бистро сідає.

У Командуванні ССО вже розмірковують над тим, де можна застосувати нові навички, та говорять про черговий крок наших спецпризначенців до того, щоб долучитися до міжнародної родини спецпідрозділів.

Григорій Галаган, командувач ССО України:

Один із підрозділів ССО проходить сертифікацію для того, щоб бути в силах реагування НАТО, один підрозділ вже пройшов в минулому році сертифікацію і стоїть на чергуванні. Це єдина країна, яка не член НАТО стоїть на чергуванні в силах швидкого реагування.

Штурмові дії і звільнення міст, доставка вантажу, висадка й евакуація у складних ландшафтних умовах, зокрема в горах, там де не сяде літак, - це все можна здійснити з конвертопланів. Та головна їхня перевага - щоб злетіти, їм не потрібна злітна смуга, а рухаються вони зі швидкістю літака. Про круті віражі на борту "Оспрея" - дивіться в нашому сюжеті завтра.