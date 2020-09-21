Тюрма з молотка. У Французькому місті Комп'єн на аукціон виставили в'язницю. Хто купить похмурі каземати та скільки за них просять - про це далі.

Ці потріскані та побиті пліснявою стіни належать в'язниці в Комп'єні - невеликій комуні за 75 кілометрів від Парижа. Від 2016 будівля стоїть пусткою тутешніх в'язнів або звільнили, або перевели до інших тюрем. У місцевому департаменті державної власності впевнені: ця похмура споруда ласий шматок на ринку.

Стартова вартість земельної ділянки та приміщення на понад 4 тисячі 200 квадратних метрів становить 527 тисяч євро. Незвичайним лотом уже зацікавилися з десяток потенційних покупців.

Стефан Регула, представник департаменту державної власності:

Цей комплекс нерухомості зручно розташований у центрі Комп'єна. Тому логічно, що він привабить забудовників, охочих інвестувати у житло в елітному районі. Було досить багато переглядів, є кілька потенційних покупців. Але на цьому етапі ми не уявляємо, чия заявка на придбання буде успішною.

У департаменті держвласності кажуть: попри те, що будівля споруджена 1867 року, історичної цінності вона не має. Жодного жалю за вимушеним прихистком і в колишніх пожильців. Звільнені в'язні розповідають: тюрма була переповнена - у закладі на 80 місць утримували понад сотню людей.

Фредерик, колишній в'язень:

Такі місця створюють неприємності для сусідів. Постійно знаходяться люди, які кидають посилки через стіни, мобільні телефони, марихуану, їжу... Відбувається така собі гра в "кота-й-мишку" між охоронцями та ув'язненими".

Франція має цілком успішний досвід оновлення в'язниць шляхом продажу старих тюрем. Зокрема на території Парижа нині лишилася тільки одна буцегарня. Усі виправні заклади перенесли за межі велелюдних районів.

Таким шляхом нині намагається йти й Україна. Нещодавно вітчизняне Міністерство юстиції оголосило про розпродаж пенітенціарних закладів. Першими інвесторам запропонують прикупити Ірпінський виправний центр у Коцюбинському, Одеську колонію №51, Лук'янівське СІЗО в Києві та Слідчий ізолятор у Львові.