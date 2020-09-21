Нове зонування України: як змінили принцип розподілу [ Редактировать ]
А поки Київ "помаранчевий". Як і всі великі українські міста. Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ вийшли з червоної зони. Як тепер житимуть люди в цих містах - ми покажемо далі у випуску.
А поки - Анна Філь розкаже про нове зонування, яке почало діяти відсьогодні. Якого кольору на карантинній мапі побільшало? І головне - як змінили сам принцип розподілу на зони? - подивіться.
Більше не "червоні". Регіонів із найсуворішим карантином в Україні поменшало.
14 міст і районів замість 37. Всі вони - здебільшого на заході країни - там хвороба шириться найшвидше. Однак обмеження в кожному з "червоних" районів дещо відрізняються. Їх відтепер запроваджують з врахуванням пропозицій місцевої влади.
Спільні ж для всіх правила - транспортні перевезення між містами й областями ставлять на гальма. Заборонена робота торговельно-розважальних центрів, закладів культури й спортзалів. Кафе й ресторани обслуговують лише на виніс. Заклади освіти зачиняються лише в деяких районах Хмельчниччини і в місті Чоп.
Водночас відсьогодні у червоній зоні - не залишилося жодного обласного центру. Насамперед тому що МОЗ змінив критерії зонування. Додався новий показник - захворюваність має вп'ятеро перевищувати середній рівень по Україні за останні 14 днів.
А відтак, з червоної до помаранчевої зони перейшли Івано-Франківськ, Чернівці і Тернопіль, залишається в ній і столиця. А також деякі райони на Харківщині, Черкащині, Одещині.
У цих регіонах зачинені хостели і турбази. Спортзали мають право приймати відвідувачів, якщо можуть забезпечити їм 10 "квадратів" вільного простору. Не працюють заклади культури й нічні клуби. Робота ресторанів та розважальних центрів дозволена лише вдень. Діють і обмеження для масових заходів.
Майже весь південь України - зелений. Захворюваність тут найнижча, тож обмеження - мінімальні.
Обов'язкова маска в приміщеннях і транспорті. Пасажирів можна перевозити лише на сидячих місцях. Масові заходи - з дотриманням правила "одна людина на 5 квадратів".
Такі ж обмеження діють і в жовтій зоні. Плюс заборона на відвідування установ соцзахисту, де буває багато люди похилого віку. Саме "жовтих" регіонів цього тижня побільшало.
Водночас, жодна з областей, крім Кіровоградської і Херсонської - до послаблення карантину не готові.
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