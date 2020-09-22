Отруєння Навального: США та НАТО погрожують санкціями проти Москви [ Редактировать ]
Вашингтон може запровадити санкції проти Москви через замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Щойно зберуть більше доказів. Про це повідомив Держсекретар Майк Помпео.
У НАТО теж наголошують - застосування хімічної зброї під час замаху на політика вимагає серйозної міжнародної реакції.
Нагадаю, Олексія Навального з симптомами отруєння ушпиталили 20 серпня. Німецька лабораторія виявила в його організмі нервово-паралітичний токсин групи "Новічок". Кремль свою причетність до нападу на опозиціонера заперечує.
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