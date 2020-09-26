26 сентября - 270-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней.

26 сентября по народному календарю - день Корнилия. Этот день считался последним днем осени, после него обычно уже начинались сильные заморозки. До 26 сентября люди пытались убрать весь урожай, особенно корнеплоды.

Главные приметы:

Дождь на Корнилия предвещал хороший урожай в следующем году.

Грачи улетают 26 сентября - скоро будет снег.

Холодный ветер в этот день обещает теплое лето.

Именинник: Леонтий.

Ранее календарь православных праздников на октябрь 2020.