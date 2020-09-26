26 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
Фото: праздник / Pixabay
26 сентября - 270-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней.
26 сентября по народному календарю - день Корнилия. Этот день считался последним днем осени, после него обычно уже начинались сильные заморозки. До 26 сентября люди пытались убрать весь урожай, особенно корнеплоды.
Главные приметы:
- Дождь на Корнилия предвещал хороший урожай в следующем году.
- Грачи улетают 26 сентября - скоро будет снег.
- Холодный ветер в этот день обещает теплое лето.
Именинник: Леонтий.
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