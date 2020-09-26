В Испании винодельню Vitivinos в городке Вильямалеа затопило 50 тысячами литров красного вина. Об этом сообщила в Twitter местная радиостанция и выложила видео с места инцидента.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

На кадрах видно, как потоки вина вытекают из цистерны, заливая территорию вокруг завода. Что именно повредило металлический час не сообщается.

Виноделы пожаловались, что из бочки вытекло 50 000 литров вина.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в итальянском муниципалитете Конельяно (регион Венето), где на землю вылилось тысячи литров просекко.