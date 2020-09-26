Навчальний політ став останнім для 20 курсантів. Ціла група майбутніх командирів літаків не повернулася з чергових навчань. Більшості з них було трохи за двадцять. Вони йшли до своєї мрії та любили небо. У ньому лишилися назавжди.

Вони мріяли підкорювати небо. 20 майбутніх пілотів - курсанти льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба востаннє вчора піднялися в небо.

На їхніх сторінках у соцмережах - усміхнені обличчя і очі, сповнені віри в себе. Молоді й сильні - вони готувалися служити своїй країні. І любили небо. Адже серед світлин і відео більшість - зняті саме у хмарах під час польоту з кабін літаків і вертольотів.

Фотографії на заході сонця на аеродромі, звідки злетів востаннє цей рейс, опублікував на своїй сторінці курсант Андрій "Рей" - як він себе називав. Усі юнаки пройшли шалений конкурс під час вступу - майже два десятки претендентів на місце. В їхній групі був і син загиблого пілота в АТО, Олександр Скочков - хотів продовжити справу батька. Ігор Скачков був штурманом ІЛ-76, який 2014 року збили бойовики над Луганськом.

Врятувався, та не вижив. Віталію Вільховому вдалося вистрибнути з охопленого вогнем літака. Однак його тіло обпечене на 90 відсотків. Медики боролися за його життя, але вранці серце хлопця зупинилося. Єдиний, кому пощастило в авіакатастрофі - це В'ячеслав Золочевський. Вистрибнувши з літака, він намагався врятувати свого побратима. Це і був Віталій Вільховий.

Ірина, мати курсанта В'ячеслава Золочевського:

Я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет. Мне было очень тяжело. Он прыгал с самолета, т.е. самолет горел, он выпрыгивал на ходу. Высота уже была не та, чтобы раскрылся парашют.

Вони назавжди лишаться такими молодими, як на цих світлинах.