Навчальний політ став останнім для 20 курсантів Харківського національного університету [ Редактировать ]
Навчальний політ став останнім для 20 курсантів. Ціла група майбутніх командирів літаків не повернулася з чергових навчань. Більшості з них було трохи за двадцять. Вони йшли до своєї мрії та любили небо. У ньому лишилися назавжди.
Вони мріяли підкорювати небо. 20 майбутніх пілотів - курсанти льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба востаннє вчора піднялися в небо.
На їхніх сторінках у соцмережах - усміхнені обличчя і очі, сповнені віри в себе. Молоді й сильні - вони готувалися служити своїй країні. І любили небо. Адже серед світлин і відео більшість - зняті саме у хмарах під час польоту з кабін літаків і вертольотів.
Фотографії на заході сонця на аеродромі, звідки злетів востаннє цей рейс, опублікував на своїй сторінці курсант Андрій "Рей" - як він себе називав. Усі юнаки пройшли шалений конкурс під час вступу - майже два десятки претендентів на місце. В їхній групі був і син загиблого пілота в АТО, Олександр Скочков - хотів продовжити справу батька. Ігор Скачков був штурманом ІЛ-76, який 2014 року збили бойовики над Луганськом.
Врятувався, та не вижив. Віталію Вільховому вдалося вистрибнути з охопленого вогнем літака. Однак його тіло обпечене на 90 відсотків. Медики боролися за його життя, але вранці серце хлопця зупинилося. Єдиний, кому пощастило в авіакатастрофі - це В'ячеслав Золочевський. Вистрибнувши з літака, він намагався врятувати свого побратима. Це і був Віталій Вільховий.
Ірина, мати курсанта В'ячеслава Золочевського:
Я не знала, что мне делать. Я боялась, что моего сына тоже нет. Мне было очень тяжело. Он прыгал с самолета, т.е. самолет горел, он выпрыгивал на ходу. Высота уже была не та, чтобы раскрылся парашют.
Вони назавжди лишаться такими молодими, як на цих світлинах.
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