Ізраїльська поліція проводить загальнонаціональну операцію із запобігання порушенню карантину. Напередодні, влада країни першою в світі запровадила повторний локдаун по всій країні через різке зростання кількості хворих.

Загальноізраїльська операція "Відповідальність перемагає" саме у розпалі - на дорогах неймовірні затори, всюди блокпости поліції. Головне завдання - не допустити порушення картинних обмежень. Залишати свій населений пункт можна тільки для поїздки на роботу - за наявності дозволу, або для візиту до лікаря. Порушників штрафують безжально.

Моті Коен, суперінтендант поліції Ізраїлю:

Ми вже виписали близько 5 тисяч штрафів за спробу покинути місто без причини і близько двох тисяч - за відсутність масок. У цілому, громадяни поводяться законослухняно і підкоряються вимогам працівників поліції.

Та законослухняні не всі. У Модіїн-Іліт водій на величезній швидкості намагався прорватися через блокпост. Його вдалося зупинити тільки під загрозою застосування зброї. Тепер порушникові світить ув'язнення.

Попри всі зусилля влади, порушень багато. Хтось демонстративно не носить маски, подекуди господарі бізнесів відкривають їх, незважаючи на категоричну заборону. Ті, кому належить бути на карантині, виходять з дому - просто так чи у справах.

Ти хворий "ковідом", тож повинен сидіти в ізоляції? - В ізоляції. - А чому ти тут? - Та ось, на пошту прийшов. - Так, ні на яку пошту ти не йтимеш. Де твоя машина? Негайно - додому. За порушення карантину отримуєш 1200 євро штрафу.

Уперше за всю історію Ізраїлю будуть закриті синагоги - це викликало різкий протест релігійної громади, але влада наполягає: якщо зараз не зіб'ємо хвилі заражень, матимемо сценарій, як у фільмі жахів. Лікарі кажуть: система - на межі, вакцини ще немає, а колективний імунітет так і не з'явився.

Євген Качман, провідний інфекціоніст лікарні "Іхілов" м. Тель-Авів:

Даже в таких местах, как Италия или Испания, где было гораздо больше заболевших, даже они были далеки от стадного иммунитета. В Мадриде уровень антител был 11 процентов, после первой волны, которая убила десятки тысяч людей.

Національний штаб боротьби з пандемією зауважує дуже тривожну тенденцію: зростає число важких хворих, їх уже близько двох сотень. Розрахунки показують, що система охорони здоров'я може одночасно лікувати до тисячі таких пацієнтів. Якщо більше - неминучий італійський сценарій, коли лікарні захлинатимуться від потоку хворих.

Три тижні жорсткого локдауну - тільки якщо влада побачить позитивну динаміку. Якщо зростання триватиме, карантин продовжать і посилять, хоча здається, куди вже далі! Серед можливих заходів: повна заборона залишати помешкання, закриття всіх крамниць і роздача харчів з армійських запасів.