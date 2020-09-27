Заявление Донецкой областной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В территориальную избирательную комиссию Волновахского района представители партии "Наш край", путём незаконного завладения личными персональными данными людей и подделки документов, подали в своих избирательных списках четверых кандидатов, которых ранее на партийной конференции в депутаты районного совета Волновахи выдвинула "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Цель данной фальсификации – выбить из избирательной гонки самых рейтинговых кандидатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Волновахского района – Сергея Тахтарова, Сергея Кириллова, Сергея Демченко и Сергея Головко. Согласно избирательному законодательству, в случае дублирования кандидатов в списках разных партий, избирательная комиссия отказывает в их регистрации.

Наша команда готовит заявление в полицию по факту незаконного завладения персональными данными наших партийцев, а также о подделке документов представителями партии "Наш край".

Сначала власть не дала провести выборы в областные советы Донецкой и Луганской областей. Затем они отменили выборы в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей, лишив тем самым права голоса более 500 тысяч украинцев. Потом мы видели карусели с изменением избирательного адреса на юге Донбасса – в Мангуше и близлежащих поселках, где всего за двое суток власть присвоила новые избирательные адреса более полутора тысячам бойцов добровольческих батальонов. В Славянске мы боремся за регистрацию Павла Придворова, которому, без объяснения причин, ТИК отказал в приеме документов. Такая же ситуация в Доброполье и других городах, где победа членов команд ОП-ЗЖ не вызывает ни у кого сомнения.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы добиться регистрации своих кандидатов для участия в местных выборах, не допустить в Донбассе захвата власти партиями войны, защитить и отстоять интересы людей.