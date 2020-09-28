Ультиматум Трампу. У Сполучених Штатах бунт військових. Одразу кілька ключових генералів погрожують президентові... відставкою. Усі подробиці з'ясував Дмитро Анопченко.

У військовому відомстві США, і справді назріває справжній бунт. Як з'ясувала зі своїх джерел у Пентагоні газета New York Times, ключові генерали (зокрема голова комітету начальників штабів Марк Міллі) прямо погрожують відставкою - якщо тільки Дональд Трамп віддасть наказ використовувати війська, щоб придушити заворушення на вулицях американських міст - до або після президентських виборів.

В Адміністрації побоюються, що ближче до моменту голосування або безпосередньо в день виборів країну знову охоплять протести й погроми. І вивести війська - щоб оточити хоча б Білий дім та прилеглу територію - для команди Президента було б найпростішим варіантом, адже поліція в містах підпорядковується мерам, а військові - напряму главі держави.

Право на використання військових усередині країни президент справді має. Ще в далекому 1807 році був ухвалений Закон "Про придушення повстань". І за внутрішніми розмовами в Білому домі, Трамп як головнокомандувач без вагань скористається цим правом і віддасть наказ перекинути підрозділи до столиці та інших великих міст, де починатимуться заворушення. От тільки чи буде кому його виконувати?!

За кадром: Адже, за даними джерел газети, у такому разі ключові генерали (насамперед військові-афроамериканці) миттєво звільняться, оскільки співчувають протестувальникам і налаштовані категорично проти армійського втручання.

За законом, Збройні сили країни мають зберігати вірність не президенту особисто, а Конституції. в ній є стаття, яка прямо зобов'язує воєначальників будь-якого рангу підкорятися чинному главі держави. І єдиний вихід для них не виконувати наказ Трампа - заява про відставку.

Стенд. Проблема для Трампа ще й у тому, що проти використання військ і глава військового відомства США, Марк Еспер. Президент за це злий на нього настільки, що готовий був уже зараз звільнити - радники ледь вмовили уникнути скандалу й почекати до виборів, коли всі міністри за законом подадуть новому главі держави заяви про звільнення і він формуватиме команду заново.

А якщо на допомогу глави Пентагону теж розраховувати не випадає, то й ситуація патова. І день виборів, а особливо ніч із 3 на 4 листопада, коли стане зрозуміло, кого обрала країна, буде і гарячим, і неспокійним.