Почти 60% жителей Донецкой и Луганской областей на местных выборах проголосуют за ОПЗЖ - опрос [ Редактировать ]
58,4% респондентов, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", жителей подконтрольной территории Донецкой области и 54,7% Луганской проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя" на местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".
Респондентам задавался вопрос: "Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в городской / районный совет депутатов, а в бюллетень были включены указанные партии, за какую партию Вы проголосовали?".
Так, в Донецкой области за "Оппозиционную платформу" проголосовали бы 58,4%, 10,7% - за "Блок Вадима Бойченко" и 10% - за "Слугу народа".
Кроме вышеуказанных партий, за "Наш Край" проголосовали бы 4,4%, за "За майбутнє" - 4,1%, за "Партию Шария" - 3,5%.
За "Европейскую солидарность" отдали бы свой голос 2,4% опрошенных, за "Батьківщину" - 2,2%.
Остальные партии набрали меньше 1%.
В Луганской области также лидирует "Оппозиционная платформа", ее выбрали 54,7% респондентов, далее идет "Слуга народа" - 24,7%.
За "Наш Край" проголосовали бы 8,9%, за "Европейскую солидарность" - 5,2%, "Партию Шария" - 2,2%, за "Батьківщину" - 1,9%.
Остальные партии набрали меньше 1%.
Опрос проводился 2-13 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных территорий Донецкой области и 800 – Луганской методом индивидуального интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3% в результатах по Донецкой области и 3,5% - Луганской.
Как сообщали Українськi Новини, рейтинг партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" на местных выборах снизился за неделю на 0,4 процентных пункта до 15,6% и 11,5% соответственно, "Европейской солидарности" - на 0,3 п.п. до 11%, "Всеукраинского объединения "Батьківщина" - на 0,2 п.п. до 8%, в то время как партии "За будущее" вырос на 0,1 п.п. до 5,9%, рейтинг Зеленского снижается уже не первый месяц.
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