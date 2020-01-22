В 2019 году компания Rolls-Royce Motor Cars установила абсолютный рекорд продаж за всю историю существования, которая насчитывает 116 лет. В общем 5 152 автомобиля были доставлены покупателям в более чем 50 странах мира. А это на 25% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает auto.24tv.ua.

Весомый вклад внесли и украинские покупатели - они приобрели 16 Rolls Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan. Этот показатель втрое больше прошлогоднего и является рекордным за всю историю бренда в Украине, а она начинается проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году.

По словам Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в Украине продано около сотни "Роллс-Ройсов". Причем украинские покупатели выбирали довольно необычные комплектации - например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke.

Еще одно направление работы Rolls-Royce в Украине - продажа моделей с пробегом. Они предназначены для тех, кто не хочет ждать своего заказа или не может потратить много денег на роскошный автомобиль, который ему нужен для статуса.

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