Спроба реанімувати гіганта: Куп'янський машинобудівний завод на Харківщині отримав шанс на існування [ Редактировать ]
Спроба реанімувати гіганта. Куп'янський машинобудівний завод на Харківщині, який вже почали різати на брухт, отримав портфель замовлень до кінця 2020 року. Про перспективи - далі.
Куп'янський машинобудівний завод. Для містян - це ціла епоха. Заснований ще позаминулого сторіччя - 1889 року - він був найбільшим, де виготовляли обладнання для цукрових заводів, гірничо-збагачувальних комбінатів, шахт, пивоварень та кондитерських фабрик. У середині 90 - вже минулого століття - держпідприємство приватизували. Зрештою, довели до банкрутства, а нещодавно почали різати і продавати обладнання. Робітників не пускали й за паркан. Зарплату не платили.
Дмитро Іосипов, токар Куп'янського машинобудівного заводу:
Давали там 2,3 %, 10%. И так же месяцами уходила, уходила, уходила. Задержка дошла до полгода.
Завод втратив кілька цехів. Проте остаточно загубити підприємство не дали. Завод викупили.
Олександр Капленко, підприємець:
К сожалению, мы не успели несколько там цехов сохранить, но 80% завода сохранено. И сегодня мы получили первые заказы. Мы выготовляем этот колосник. Мы самое главное, что собралися те работники, которые здесь работали.
Працівники заводу показують, що саме можна виготовляти вже зараз. Ось такі сита.
Андрій Іванченко, штампувальник Куп'янського машинобудівного заводу:
Сито используется на сахзаводах, на шахтах. Провевают там на шахтах пыль, на сахзаводах там. Это щель 1, то щель 5 мм. Ну например на шахтах пыль проходит, крупный уголь не проходит.
І хоча частину обладнання втрачено, та потужності є.
Олександр Барановський, начальник слюсарно-збірного цеху Куп'янського машинобудівного заводу:
Плоскошлифовальные станки есть, круглошлифовальные. Внутришлифовальные. Координатно-расточные. Термообработка. Это всё мы можем делать.
Куп'янському машинобудівному потрібна державна підтримка, впевнена нардеп Юлія Світлична, команда якої працювала для відродження заводу.
Юлія Світлична, народний депутат України:
Сьогодні приступили до роботи робочі, а інвестиції у промислове виробництво дозволили зберегти унікальні технології, повернути обладнання до роботи і завантажити підприємство до кінця 2020 портфелями замовлень. Це гарний буде приклад на сьогоднішній день державно-приватного партнерства. Тому з боку держави потрібно допомагати вітчизняному товаровиробнику. І вважаю найголовнішим те, що саме український товаровиробник може повернути Україну із кризи.
Якщо робота буде, кажуть жителі Куп'янська, на завод працівники повернуться. І все місто почне оживати.
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