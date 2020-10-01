Карабах заявил о сбитии вертолета Азербайджана [ Редактировать ]
В Нагорном Карабахе заявили, что армянские силы на южном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения сбили азербайджанский вертолет. Это произошло возле границы с Ираном. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
"Это произошло в районе высоты Варазатумб (Леле-Тепе), вертолет упал на территории Ирана", - говорится в сообщении.
Конфликт Армении и Азербайджана в зоне Карабаха обострился 27 сентября. Сегодня утром азербайджанская сторона заявила об обстреле позиций Армении из артиллерии.
Ранее в МИД заявили, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
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