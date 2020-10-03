Потужний шторм "Алекс" накоїв лиха у Франції та Італії [ Редактировать ]
Потужний шторм "Алекс" пронісся морським узбережжям Франції та Італії. Двоє людей загинули, ще 24 вважаються зниклими без вісти.
Більше доби лив сильний дощ, через це почалися паводки. Річки, що вийшли з берегів, зруйнували мости та затопили дороги. У гірських районах надмірні опади спричинили зсуви грунту. Десятки сіл залишилися без струму.
Нині негода вщухає, але синоптики застерігають: рівень води в річках досі високий і може становити загрозу.
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