Потужний шторм "Алекс" пронісся морським узбережжям Франції та Італії. Двоє людей загинули, ще 24 вважаються зниклими без вісти.

Більше доби лив сильний дощ, через це почалися паводки. Річки, що вийшли з берегів, зруйнували мости та затопили дороги. У гірських районах надмірні опади спричинили зсуви грунту. Десятки сіл залишилися без струму.

Нині негода вщухає, але синоптики застерігають: рівень води в річках досі високий і може становити загрозу.