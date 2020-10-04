В Минске против протестующих использовали водную атаку (видео) [ Редактировать ]
В столице Беларуси протестующих разгоняли с проезжей части с помощью водомета. Об этом сообщает TUT.by.
По улице Машерова в столице Беларуси водомет едет по встречной полосе и поливает людей водой, из-за чего протестующие разбежались с проезжей части.
Отмечается, что за автомобилем двигались силовики.
Применение водомета против мирного протеста у ТЦ Галлерея. pic.twitter.com/a6WiJ4TXe1— Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020
Стало известно, что протестующим удалось вывести из строя один из водометов, после чего он начал распылять воду вверх.
Не очень понятно, что происходит с водометом на Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом. Люди кричат «Трибунал» и «Пошёл вон ты и твой ОМОН» pic.twitter.com/OjpAbhC4Yx— Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020
Ранее мы писали, что в Минске проходит масштабная акция протеста. К центру города начали стягивать спецтехнику и силовиков.
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