В столице Беларуси протестующих разгоняли с проезжей части с помощью водомета. Об этом сообщает TUT.by.

По улице Машерова в столице Беларуси водомет едет по встречной полосе и поливает людей водой, из-за чего протестующие разбежались с проезжей части.

Отмечается, что за автомобилем двигались силовики.

Применение водомета против мирного протеста у ТЦ Галлерея. pic.twitter.com/a6WiJ4TXe1 — Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020

Стало известно, что протестующим удалось вывести из строя один из водометов, после чего он начал распылять воду вверх.

Не очень понятно, что происходит с водометом на Машерова, но он поливает сам себя и ОМОН рядом. Люди кричат «Трибунал» и «Пошёл вон ты и твой ОМОН» pic.twitter.com/OjpAbhC4Yx — Onliner (@OnlinerBY) October 4, 2020

Ранее мы писали, что в Минске проходит масштабная акция протеста. К центру города начали стягивать спецтехнику и силовиков.