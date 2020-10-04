В Киеве объявлен желтый уровень опасности [ Редактировать ]
В Киеве, 4 октября, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в течении ближайшего часа, которые продержатся на протяжении суток, также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра. В связи с этим в Киеве объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает КГГА., ссылаясь Украинский гидрометцентр.
По предварительным данным, 4 и 5 октября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В городе объявили желтый уровень опасности.
В случае сильного ветра спасатели рекомендуют:
- убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт
Также, при внештатных ситуациях в непогоду немедленно пресс-служба КГГА рекомендует звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, ранее Херсон "утонул" под жутким ливнем.
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