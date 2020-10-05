Дільничного офіцера Деснянського управління поліції Києва звільнили з посади. Напередодні у Броварах він на пішохідному переході збив двох жінок. Одна з них померла на місці. Справу розслідує ДБР. Ще одна смертельна аварія сталася в Києві, також на "зебрі" - водій маршрутки наїхав на трьох жінок. Одна з потерпілих загинула, двох - ушпиталили.

Усе сталося в Подільському районі столиці. На пішохідному переході водій маршрутки збив трьох людей. Одна жінка загинула на місці - її буквально затягнуло під колеса машини. Ще двоє постраждали, їх забрала швидка. Очевидці кажуть: люди переходили дорогу на зелене світло, проте водій маршрутки не зупинився і навіть не засигналив.

Вікторія, очевидиця:

На зеленый свет и люди переходили, а он просто вылетел. Слышали крики там, визги, мужчина там эту девушку молодую - он же ее отбросил, чтобы она не попала под маршрутку.

За словами водія, в машини відмовили гальма. Тож швидше зупинитися він не зміг. Поспілкуватися з ним не дозволила поліція, через таємницю слідства. Правоохоронці та "швидка" приїхали за лічені хвилини. Втім, дістати жінку з-під маршрутки не змогли - знадобився спеціальний домкрат. Його чекали майже 40 хвилин.

Неоніла, продавчиня:

Вроде подошли медики и сказали - вроде пульс есть у этой женщины или кто там, я даже не знаю. Вроде пульс еще есть. Но сколько уже времени прошло... минут 20 и кровь уже пошла.

На місце ДТП приїхала онука загиблої. Дівчина розповіла: довго не могла додзвонитися до бабусі, тож вирішила прибути на місце. Причини аварії наразі з'ясовує поліція.