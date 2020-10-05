В Афганистане напали на кортеж губернатора, есть жертвы [ Редактировать ]
В понедельник, 5 октября, в Афганистане случилось происшествие. Известно, что напали на кортеж губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмали. В результате погибли 8 человек и еще 38 человек получили ранения. Об этом сообщает TOLO News.
Сообщается, что взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника в тот момент, когда губернатор выходил из дома на работу в центральной части провинции. Сам Ярмал пережил покушение на свою жизнь.
В Министерстве внутренних дел Афганистана отмечают, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских. Все пострадавшие являются гражданскими людьми.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иран готовит покушение на посла США.
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